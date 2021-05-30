Защита от стихии: военнослужащие ЦВО завершили укрепление дамбы в городе Абаза
Военные железнодорожники в кратчайшие сроки укрепили защитную дамбу длиной 500 метров и расширили ее с четырех до восьми метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) завершили укрепление участка дамбы в городе Абаза Республики Хакасия для защиты от паводка.
Военные железнодорожники в кратчайшие сроки укрепили защитную дамбу длиной 500 метров и расширили ее с четырех до восьми метров, всего было отсыпано более 8000 тысяч кубометров грунта на левый берег реки Абакан в городе Абаза.
В ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия было задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.
Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Хакасии.