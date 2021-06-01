Цена нефти Brent превысила 70$ впервые за два года

Нефть марки Brent закрыла торги 1 июня, стоя 70$ за баррель. По словам экспертов, это произошло впервые с 18 мая 2019 года.

Кроме того, по итогам торгов цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,34%, до 70,25$.

Напомним, во вторник, 1 июня, прошло заседание ОПЕК+. По его итогам альянс сохранил прежние параметры плановых ограничений на добычу нефти.

«Мы считаем, что решение ОПЕК+ сможет поддержать уровень цен и инвестиций в энергетическом секторе», - рассказал стратег EAB Investment Group Арним Хольцер.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ повысила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до шести миллионов баррелей в сутки.

Новак в ходе заседания ОПЕК+ также отметил признаки восстановления мировой экономики.