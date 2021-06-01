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Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею в Латвии

Ян Брацкий
23:24 01.06.2021
Четвертьфинальные игры пройдут третьего июня на люду Национального олимпийского центра в Риге.
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею в Латвии
© Фото: Simon HastegÃ…Rd globallookpress
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На чемпионате мира по хоккею в Латвии определились все участники четвертьфинальных игр. Сегодня, первого июня, завершился групповой этап, из которого российская национальная команда вышла лидером своей группы А, обыграв соперников из Белоруссии.

Таким образом, первым соперником подопечных Валерия Брагина в играх на вылет станет сборная Канады.

В других четвертьфиналах сойдутся сборные США и Словакии, команды Финляндии и Чехии, а также Швейцарии и Германии. Все четвертьфинальные игры пройдут третьего июня.

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