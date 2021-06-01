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Россия обыграла Белоруссию и встретится с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Анна Касаткина
22:50 01.06.2021
Следующий матч российская сборная проведет 3 июня с канадцами.
Россия обыграла Белоруссию и встретится с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Российская сборная одержала победу в матче с командой Белоруссии в рамках чемпионата мира по хоккею-2021. Встреча в Риге завершилась со счетом 6:0.

Пять шайб российские хоккеисты отправили в ворота соперников уже в первом периоде. Окончательный счет ближе к концу игры установил нападающий Дмитрий Воронков.

Россия таким образом заняла первое место в группе А. В четвертьфинала команда сыграет с Канадой, матч намечен на 3 июня.

В плей-офф турнира также встретятся Швейцария и Германия, Финляндия и Чехия, США и Словакия.

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