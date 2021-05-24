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Россиянам рассказали, с каких номеров обычно звонят мошенники

Алена Миронова
06:25 24.05.2021
Названа одна из уловок мошенников, на которую зачастую попадаются люди.
Россиянам рассказали, с каких номеров обычно звонят мошенники
© Фото: pixabay
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Мошенничество против потенциальной жертвы начинается задолго до начала разговора по телефону. В самом начале на человека действует визуальный обман - тот номер телефона, который он видит на экране своего смартфона, прежде чем ответить. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству одной из компаний Алексей Сизов.

Эксперт отметил, что зачастую злоумышленники подбирают номера, которые очень похожи на те, что используются реальными организациями и учреждениями, в частности официальными банковскими колл-центрами.

«Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация», – передает радио Sputnik слова эксперта.

Более того, известно, что мошенники уже давно обладают навыком маскировки своего номера телефона под любой другой желаемый. Это делается с помощью специальной компьютерной программы. Такая подмена номера - сегодня не редкость, а для мошенников и вовсе не составляет труда.  Но есть и исключение - настоящие номера банковских колл-центров повторить нельзя.

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