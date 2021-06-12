Корреспондент «Звезды» показал фан-зону на Большой Конюшенной в Петербурге во время матча РФ на Евро-2020

Пока на стадионе в Санкт-Петербурге около 30 000 зрителей следят за игрой российской команды с бельгийскими футболистами вживую, еще тысячи болельщиков смотрят игру в фан-зонах.

В одной из них - заполненной до отказа фан-зоне на Конюшенной площади в Петербурге - удалось оказаться корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву. Кадры оттуда журналист показал прямо во время матча.

«Здесь, на Большой Конюшенной, в «Футбольной деревне», в большой фан-зоне свыше пяти тысяч человек наблюдают за тем, как сборная России стартует на Евро-2020», - передал Роман.

Ранее сборная России по футболу пожелала здоровья датскому спортсмену Кристиану Эриксену, потерявшему сознание во время игры с Финляндией. Встреча проходила в рамках группы В, в которой выступает и РФ.