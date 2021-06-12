Прерванный матч между сборными Дании и Финляндии будет возобновлен в 21:30 по московскому времени
Матч Дании и Финляндии будет возобновлен.
© Фото: Markku Ulander via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
Прерванный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21.30 по московскому времени. Об этом сообщил Датский футбольный союз.
Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная России, началась в субботу в Копенгагене.
Во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии атакующий полузащитник команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. В результате спортсмена доставили в госпиталь на скорой. Матч Дания-Финляндия был прерван.
На данный момент неизвестно, что стало причиной потери сознания. Дальнейшая информация уточняется.