Прерванный матч между сборными Дании и Финляндии будет возобновлен в 21:30 по московскому времени

Прерванный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21.30 по московскому времени. Об этом сообщил Датский футбольный союз.

Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная России, началась в субботу в Копенгагене.

Во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии атакующий полузащитник команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. В результате спортсмена доставили в госпиталь на скорой. Матч Дания-Финляндия был прерван.

На данный момент неизвестно, что стало причиной потери сознания. Дальнейшая информация уточняется.