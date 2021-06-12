«Хотя бы вничью»: Боярский оценил шансы сборной России против команды Бельгии

Сборной России предстоит тяжелый матч против команды Бельгии на Евро-2020 и ничья будет вполне отличным результатом. Так считает народный артист РСФСР Михаил Боярский. При этом «главный болельщик "Зенита"» сохраняет надежду на чудо.

«Дай бог сыграть вничью с Бельгией, но думаю, что начнем мы с поражения. Я готов к худшему. Я видел игру с Болгарией, видел игру с Польшей. Просто разница между футболистами огромная и между командами - тем более. Естественно были моменты, когда, например, над Грецией смеялись, а она стала чемпионом Европы. Так что это непредсказуемо. Тем более, пандемия выкашивает футболистов, вон, Мостового выкосила. И думаю в других командах непредсказуемость в пандемию есть определенная», - сказал артист.

При этом Боярский продолжает поддерживать команду несмотря ни на что.

Ранее народный артист России Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч. Он считает, что главная задача у сборной России по футболу на данный момент - выйти из «трудной группы».