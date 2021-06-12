«Напрасно не взяли Гильерме»: артист Баринов о составе сборной РФ на Евро-2020

Главная задача у сборной России по футболу на данный момент - выйти из «трудной группы» на Евро-2020. Об этом «Звезде» рассказал народный артист России Валерий Баринов. Он считает, что проведение матчей чемпионата в разных странах это прекрасно, так как позволит людям прикоснуться к этому празднику спорта.

«Я в принципе не даю прогнозов про команду, за которую болею. А сейчас, естественно, буду болеть за Россию. Буду желать им победы. Состав собран оптимальный. Единственное, что меня беспокоит - напрасно он (Станислав Черчесов - прим. ред.) не взял Гильерме - я считаю, что он лучший вратарь в России на данный момент. Давление конечно колоссальное на ребят. Для меня успехом будет выход из довольно трудной группы. Финляндия - темная лошадка. А еще надо обыграть Бельгию и Данию, что не так то и просто», - заявил артист.

Ранее свой прогноз на матч Россия-Бельгия дал народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его мнению, наша команда находится в хорошем физическом состоянии, но следует работать над тактикой.