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«Напрасно не взяли Гильерме»: артист Баринов о составе сборной РФ на Евро-2020

Алексей Курильченко
19:33 12.06.2021
Народный артист России Валерий Баринов рассказал о своих ожиданиях от игры сборной на Евро-2020.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Главная задача у сборной России по футболу на данный момент - выйти из «трудной группы» на Евро-2020. Об этом «Звезде» рассказал народный артист России Валерий Баринов. Он считает, что проведение матчей чемпионата в разных странах это прекрасно, так как позволит людям прикоснуться к этому празднику спорта.

«Я в принципе не даю прогнозов про команду, за которую болею. А сейчас, естественно, буду болеть за Россию. Буду желать им победы. Состав собран оптимальный. Единственное, что меня беспокоит - напрасно он (Станислав Черчесов - прим. ред.) не взял Гильерме - я считаю, что он лучший вратарь в России на данный момент. Давление конечно колоссальное на ребят. Для меня успехом будет выход из довольно трудной группы. Финляндия - темная лошадка. А еще надо обыграть Бельгию и Данию, что не так то и просто», - заявил артист.

Ранее свой прогноз на матч Россия-Бельгия дал народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его мнению, наша команда находится в хорошем физическом состоянии, но следует работать над тактикой.

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