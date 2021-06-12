СМИ: Матч Дания-Финляндия перенесен на 13 июня
Принято решение перенести матч Дания-Финляндия после того, как Кристиан Эриксен потерял сознание.
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Матч Дания-Финляндия, проходивший в Копенгагене в рамках Евро-2020, перенесен на 13 июня в 12:00. Об этом сообщает издание «Чемпионат» в Twitter. Причина переноса официально не объявлена, однако матч был приостановлен после потери сознания полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.
До остановки игры счет составлял 0:0. Матч был остановлен в конце первого тайма.
Ранее сообщалось, что состояние полузащитника оценивается как стабильное. Спортсмена доставили в госпиталь на скорой.