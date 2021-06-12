Спорт Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала золото на чемпионате Европы в групповом многоборье Алексей Курильченко Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповом многоборье чемпионата Европы. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Читайте нас на: Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье чемпионата Европы, который проходит в болгарской Варне. Спортсменки в ходе выступления набрали 305,675 балла. Второе место заняли гимнастки из Белоруссии, бронзовый комплект медалей заслужили израильские спортсменки. В мае гимнастки из Российской Федерации одержали победу в групповом многоборье на этапе Кубка мира, проходившего в городе Пезаро в Италии. В рамках соревнований россиянки лучше соперниц сумели выполнить упражнения с пятью мячами, двумя парами булав и тремя обручами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика