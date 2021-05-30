Гимнастки из РФ взяли золото группового многоборья на этапе Кубка мира

Гимнастки из Российской Федерации одержали победу в групповом многоборье на этапе Кубка мира, проходившего в городе Пезаро в Италии. В рамках соревнований россиянки лучше соперниц сумели выполнить упражнения с пятью мячами, двумя парами булав и тремя обручами.

Общий счет спортсменок в турнирной таблице составил 88,700 балла. На втором месте оказалась команда Болгарии, набравшая 88,300 балла, а на третьем - Белоруссия с 85,650 балла. Об этом пишет «360».

Первой в индивидуальном многоборье стала российская гимнастка Дина Аверина, чье выступление было оценено в 108,800 балла. Сразу за ней оказалась ее сестра Арина Аверина с результатом 106,475 балла.