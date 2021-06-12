Автомобиль въехал в донорский центр в Пенсильвании: три человека погибли

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, автомобиль въехал в здание донорского центра. В результате инцидента погибло три человека, еще один находится в критическом состоянии.

«Согласно подтвержденной информации, в результате столкновения погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии, другой получил легкие травмы - он может ходить», - написал в Twitter новостной фотограф Стивен Банфилд.

По данным местных СМИ, автомобиль врезался в здание на скорости около 100 миль в час (около 160 км/ч). В результате столкновения в здании образовался пожар - один парамедик отравился дымом. На данный момент ведется тушение силами пожарных.

Ранее пожарная машина в Филадельфии влетела в дом на полном ходу. Водитель, после столкновения с легковым автомобилем, не справился с управлением и сначала выехал на тротуар, а затем врезался в здание.