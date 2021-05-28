Пробила насквозь: пожарная машина влетела в дом в Филадельфии

Пробила здание насквозь - пожарная машина в Филадельфии влетела в дом на полном ходу. Водитель, после столкновения с легковым автомобилем, не справился с управлением и сначала выехал на тротуар, а затем врезался в здание.

К счастью, в этот момент никто по улице не проходил и внутри дома также никого не было. Четверо пожарных и водитель госпитализированы.

На какое-то время машину было решено оставить в здании. Это связано с тем, что после повреждения помещения есть вероятность, что конструкции дома могут обрушиться.