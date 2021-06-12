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Российские футболисты не станут преклонять колено перед матчем Евро-2020

Алексей Курильченко
19:44 12.06.2021
Депутат прокомментировал решение сборной России не преклонять колено в поддержку движения BLM.
Российские футболисты не станут преклонять колено перед матчем Евро-2020
© Фото: Frankhoermann Sven Simon Globallookpress
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Футболисты сборной России приняли решение не преклонять колено перед матчем против команды Бельгии на Евро-2020. Об этом сообщили в СМИ. Данный ритуал является знаком поддержки движения Black Lives Matter.

«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать», - рассказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью изданию Championat.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной Украины. Перед каждым матчем делегаты УЕФА будут проверять выполнение требований.

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