Российские футболисты не станут преклонять колено перед матчем Евро-2020

Футболисты сборной России приняли решение не преклонять колено перед матчем против команды Бельгии на Евро-2020. Об этом сообщили в СМИ. Данный ритуал является знаком поддержки движения Black Lives Matter.

«Уважаю позицию сборной России. Если они решили не преклонять колено в поддержку BLM перед матчем с Бельгией, значит, так и нужно. Наша национальная команда представляет интересы России на спортивных площадках, поэтому их решение мы всегда будем уважать», - рассказал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью изданию Championat.

Ранее союз европейских футбольных ассоциаций попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной Украины. Перед каждым матчем делегаты УЕФА будут проверять выполнение требований.