УЕФА будет следить за тем, чтобы слоган «Героям слава!» был прикрыт на форме сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной Украины. Перед каждым матчем делегаты УЕФА будут проверять выполненные требования. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», - сообщили пресс-службе УЕФА.

Ранее УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава», поскольку, как признали в самом союзе, в сочетании с надписью «Слава Украине» она несет явный политический смысл.