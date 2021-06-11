«Очень рад, что вышел Евгеньев»: Лев Лещенко поддержал участие полузащитника на Евро-2020

Первый матч борной России по футболу на Евро-2020 будет сложным, так как соперником выступит сильная команда Бельгии. К такому выводу пришел народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его мнению, наша команда находится в хорошем физическом состоянии, но следует работать над тактикой.

«Я очень рад, что включили Евгеньева, правда несчастье произошло с другим футболистом (Андрей Мостовой - прим. ред.) - он ковидом заболел. Вообще ждем, надеемся что наши хорошо сыграют. Встреча, конечно, не подарок - честно говоря бельгийская команд очень сильная, была, есть и будет. Все будет зависеть от этой игры. Пока таковых матчей не было и непонятно, что там касается стратегии и тактики у наших спортсменов - нельзя это сыграть на бумаге, нужно определить ход игры», - заявил певец.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой вынужден отложить свое участие в Евро-2020 по причине неблагоприятного результата теста на наличие коронавируса. Заменой Мостовому выступит его коллега Роман Евгеньев. Первый матч на Евро-2020 сборная России проведет 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге.