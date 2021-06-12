Женщина, подозреваемая в похищении двухлетнего ребенка в Московской области, задержана
СК задержал подозреваемую в похищении ребенка в городе Видном.
© Фото: ГСУ СК России по Московской области
Следственный комитет задержал в подмосковном городе Видном женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение женщины и задержать ее в г. Железнодорожный Балашихинского г.о», - говорится в сообщении.
Ребенок невредим, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.
В пятницу, 11 июня, в полицию обратилась мать ребенка - она заявила об исчезновении дочери. Известно, что девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая вечером увела ребенка из дома в неизвестном направлении.