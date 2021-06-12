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Женщина, подозреваемая в похищении двухлетнего ребенка в Московской области, задержана

Кира Карон
19:31 12.06.2021
СК задержал подозреваемую в похищении ребенка в городе Видном.
Женщина, подозреваемая в похищении двухлетнего ребенка в Московской области, задержана
© Фото: ГСУ СК России по Московской области
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Следственный комитет задержал в подмосковном городе Видном женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение женщины и задержать ее в г. Железнодорожный Балашихинского г.о», - говорится в сообщении.

Ребенок невредим, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

В пятницу, 11 июня, в полицию обратилась мать ребенка - она заявила об исчезновении дочери. Известно, что девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая вечером увела ребенка из дома в неизвестном направлении.

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