Женщина, подозреваемая в похищении двухлетнего ребенка в Московской области, задержана

Следственный комитет задержал в подмосковном городе Видном женщину, подозреваемую в похищении двухлетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение женщины и задержать ее в г. Железнодорожный Балашихинского г.о», - говорится в сообщении.

Ребенок невредим, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

В пятницу, 11 июня, в полицию обратилась мать ребенка - она заявила об исчезновении дочери. Известно, что девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая вечером увела ребенка из дома в неизвестном направлении.