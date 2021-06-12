В городе Видное в Московской области женщина увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении. Об этом сообщает СК РФ.

По имеющейся информации, в пятницу, 11 июня, в полицию обратилась мать ребенка - она заявила об исчезновении дочери. Известно, что девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая вечером увела ребенка из дома в неизвестном направлении.

В настоящий момент проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на то, чтобы установить местонахождения ребенка и женщины. Устанавливаются причины, а также обстоятельства произошедшего.