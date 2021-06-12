В Московской области женщина увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении
В городе Видное в Московской области пропала двухлетняя девочка - в неизвестном направлении ее увела знакомая матери, присматривавшая за ребенком.
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В городе Видное в Московской области женщина увела двухлетнюю девочку в неизвестном направлении. Об этом сообщает СК РФ.
По имеющейся информации, в пятницу, 11 июня, в полицию обратилась мать ребенка - она заявила об исчезновении дочери. Известно, что девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая вечером увела ребенка из дома в неизвестном направлении.
В настоящий момент проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на то, чтобы установить местонахождения ребенка и женщины. Устанавливаются причины, а также обстоятельства произошедшего.