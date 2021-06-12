«Память жива»: в Красноярске открылся масштабный форум «Юнармии»

«Память жива» - это название и девиз двухдневного форума, который проходит в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. В его работе принимают участие около пяти тысяч человек. Среди них – победители Всероссийских юнармейских конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы.

В работе площадки принимают участие молодежные лидеры и руководители детско-юношеских движений, общественных организаций, клубов патриотической направленности, а также сами подростки. Будут организованы образовательные мастер-классы по социальному проектированию, дискуссионные площадки, пленарные и стратегические сессии. В рамках форума также прошло подписание партнерских соглашений, акция «Граффити Победы» и масштабный флешмоб: юнармейцы развернули государственный флаг России.

«Сегодня прошло знаменательное, историческое событие - мы запустили работу форума "Память жива". Это мероприятие органически росло в рамках движения "Юнармия" в течение всего времени его существования. Поэтому для нас очень ценно и важно то, что произошло здесь и я уверена, что в будущем этот форум будет проходить по всей России, в течение целого года», - рассказала первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова.

Участники Движения проводят огромную работу по сохранению и увековечиванию памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Это основа основ этой организации - самой массовой и востребованной.