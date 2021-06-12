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В Красноярске юнармейцы нарисовали граффити в честь фронтовика-десантника Георгию Ивкину

Алексей Курильченко
16:37 12.06.2021
Художники-юнармейцы украсили стену красноярской школы граффити с изображением героя-фронтовика Георгия Ивкина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Всероссийская акция «Граффити Победы» расширяет свои границы. В этот раз юнармейская инициатива дошла до Восточной Сибири, украсив рисунком одну из школ Красноярска. Новое граффити посвящено фронтовику Георгию Ивкину, который был официально признан самым пожилым десантником страны.

Рисунок появился на стене школы №45. Над масштабным арт-объектом юнармейцы трудились в течение двух дней в связке с профессиональными уличными художниками. На одной части рисунка изображен фронтовик, связанный с городом, на другой - юнармеец, который является примером для своих сверстников. Им стал уроженец Ужура, обладатель медали «Юнармейская доблесть» и премии «Горячее сердце» Александр Меркулов. В декабре 2019 года он задержал преступника, ограбившего продовольственный магазин.

«Для меня большая честь стать частью этого рисунка, рядом с таким легендарным человеком. Я вместе с моими друзьями, сохраняем память, гордимся победами наших предков, но также нельзя забывать о своих результатах. Это и есть самая лучшая благодарность. Поэтому мы должны достойно учиться, получать профессию, хорошо знать историю, вести здоровый образ жизни», - отметил Александр Меркулов.

Более 20 городов присоединились к юнармейской акции «Граффити Победы», посвященной проекту Минобороны «Дорога памяти».

«Наша акция – это дань уважения и благодарности героям, которые жертвовали собой ради счастливого будущего потомков. В то же время через современное искусство мы приобщаем молодежь к истории и даем возможность подросткам проявить свои творческие способности. Ребята с удовольствием берут в руки баллончики, наносят штрихи, создавая общую композицию и украшая тем самым уличные пространства», - отметила первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова.

Граффити создаются в оживленных общественных местах. Прохожие часто останавливаются, фотографируют юнармейские рисунки, делают селфи. Многие работы набирают популярность в соцсетях, привлекая внимание еще большего количества людей. Например, как это было с портретом Василия Ланового – большого друга и наставника юнармейцев. Изображение с прославленным актером появилось в Таганском районе Москвы.

Ранее «Граффити Победы» появилось в Ставрополе. На нем изображен участник Великой Отечественной войны Александр Пономаренко, а рядом с ним - Анна Зарочинцева, активистка «Юнармии».

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