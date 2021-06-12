В честь празднования Дня России 300 курсантов центра «Авангард» запустили краски холи

С 2002 года в стране ежегодно, отмечается праздник, посвященный Дню России.

Участие во флешмобе, посвященном Дню России, приняли курсанты учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Около 300 старшеклассников из Москвы и Московской области, проходящие сборы по начальной военной подготовке, выстроились в форме флага России и запустили вверх краски холи в цвет триколора. Ребята заранее готовились к празднику и привезли с собой сменную одежду.

«В День России мы хотим показать, как многогранны и уникальны традиции нашей Родины. Курсанты центра "Авангард" проходят курс по начальной военной подготовке на основе сплоченности, поддержке и единстве. Подрастающее поколение будет создавать новый мир, за ними наше будущее. Сегодня они заявили о своих патриотических чувствах и поучаствовали в ярком красочном действе», - прокомментировала директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Все участники флешмоба к окончанию представляли собой весьма живописную картину. Молодежь повеселилась от души и получила заряд положительных эмоций.

Ранее уникальную патриотическую акцию провели активисты «Народного фронта» в праздник Дня России. Российский триколор украсил территорию нашей страны, поднявшись в стратосферу. Летательный аппарат стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров.