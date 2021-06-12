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Праздничный флаг РФ в честь Дня России запущен в стратосферу

Валентина Пескова
10:41 12.06.2021
Летательный аппарат с красочным полотнищем стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысячи метров.
© Видео: видео ОНФ ко Дню России © Фото: ОНФ ко Дню России
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Уникальную патриотическую акцию провели активисты «Народного фронта» в праздник Дня России. Российский триколор украсил территорию нашей страны, поднявшись в стратосферу. Летательный аппарат стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров.

Для проведения оригинального мероприятия члены ОНФ обратились к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий. Предложение сотрудников общественной организации там восприняли с энтузиазмом и стали разрабатывать летный маршрут.

Кроме флага на борту находился, проходя одновременно и летные испытания, - и новый образовательный конструктор «стратосферный спутник», разработанный лабораторией «Стратонавтика» для инженерного образования школьников. Пятнадцать таких конструкторов уже отправлены различным детским командам в разные города России.

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