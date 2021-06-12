Праздничный флаг РФ в честь Дня России запущен в стратосферу

Уникальную патриотическую акцию провели активисты «Народного фронта» в праздник Дня России. Российский триколор украсил территорию нашей страны, поднявшись в стратосферу. Летательный аппарат стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысяч метров.

Для проведения оригинального мероприятия члены ОНФ обратились к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу различных исследовательских, развлекательных и других миссий. Предложение сотрудников общественной организации там восприняли с энтузиазмом и стали разрабатывать летный маршрут.

Кроме флага на борту находился, проходя одновременно и летные испытания, - и новый образовательный конструктор «стратосферный спутник», разработанный лабораторией «Стратонавтика» для инженерного образования школьников. Пятнадцать таких конструкторов уже отправлены различным детским командам в разные города России.