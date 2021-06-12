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Ракова: люди 18-35 лет составляют треть от общего числа заболевших COVID-19

Алексей Курильченко
16:56 12.06.2021
Люди в возрасте 18-35 лет составляют треть от числа зараженных коронавирусом.
Ракова: люди 18-35 лет составляют треть от общего числа заболевших COVID-19
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Доля молодых людей из общего числа заболевших COVID-19 составила одну треть. Общее число заболевших людей 18-35 лет увеличилось на 35%. Об этом заявила руководитель Оперштаба Анастасия Ракова.

«Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу», - говорится в сообщении.

Также руководитель сообщила, что число пациентов больниц, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких из-за заражения коронавирусом, за неделю выросло на 30%.

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