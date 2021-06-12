В стране и мире Коронавирус Ракова: люди 18-35 лет составляют треть от общего числа заболевших COVID-19 Алексей Курильченко Люди в возрасте 18-35 лет составляют треть от числа зараженных коронавирусом. © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости Читайте нас на: Доля молодых людей из общего числа заболевших COVID-19 составила одну треть. Общее число заболевших людей 18-35 лет увеличилось на 35%. Об этом заявила руководитель Оперштаба Анастасия Ракова. «Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу», - говорится в сообщении. Также руководитель сообщила, что число пациентов больниц, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких из-за заражения коронавирусом, за неделю выросло на 30%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика