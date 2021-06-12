Оперштаб: в Москве число пациентов на ИВЛ за неделю возросло на 30%

За неделю в Москве число пациентов больниц, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких из-за заражения коронавирусом, за неделю выросло на 30%. Об этом заявила руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

«Также растет число людей, болеющих тяжело – число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице развернуто около 14 тысяч койкомест для зараженных COVID-19. Их заполняемость на данный момент составляет 78%, добавила Ракова. Также она сообщила об увеличении доли молодых людей в общем количестве заболевших.