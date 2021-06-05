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В Ставрополе нарисовали «Граффити Победы»

Роман Захаров
05:53 05.06.2021
На рисунке юнармейцы изобразили участника Великой Отечественной войны Александра Пономаренко.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый арт-объект появился в центре Ставрополя. Стену войсковой части на улице Пушкина украсило патриотическое граффити. На нем изображен участник Великой Отечественной войны Александр Пономаренко, а рядом с ним - Анна Зарочинцева, активистка «Юнармии».

«Для меня это большая честь! Конечно, сначала я не хотела, чтобы мой портрет украшал центр города. Но с другой стороны, как же иначе? Таким образом мы стремимся порадовать ветеранов. Сказать этим рисунком, что мы помним об их подвиге, ценим их колоссальный вклад в победу над нацизмом и сохраняем связь поколений. Хорошо, что еще живы участники тех событий. Они для нас, как живые книги, можно подойти и расспросить их о войне. Правда, честно говоря, тревожить их не особо хочется, так как от этих воспоминаний леденеет душа… Но мы должны знать!», - поделилась своими впечатлениями Анна.

Анна Зарочинцева принимала участие во многих юнармейских акциях, в том числе несла «Вахту Памяти» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Волгограде и в Севастополе. Так же она приезжала на «АрМИ-2018» и на слет «Дай пять», посвященный юбилею «Юнармии». Девушка является обладателем знака «Юный защитник Отечества», который вручается за особые заслуги в юнармейском движении, хорошую учебу, общественную работу и дисциплину.

«Всероссийская акция "Граффити Победы" пользуется огромной популярностью. Она посвящена масштабному проекту Министерства обороны "Дорога памяти". Рисунки, сделанные руками юнармейцев, появились уже во многих городах страны: в Малгобеке, Махачкале, Краснодаре, Владивостоке, Анапе, Астрахани и в Сочи. Не так давно открыли арт-объекты в Тюмени и в Москве. В Таганском районе на стене здания изобразили "главного офицера страны" Василия Ланового и реальных юнармейцев, участвовавших в Параде Победы 9 мая», - объяснил заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов, курирующий проект.

Что касается ветерана, изображенного на «Граффити Победы» в Ставрополе, Александра Сергеевича Пономаренко, то это очень уважаемый в городе человек, член Президиума городского Совета ветеранов. Он принимает активное участие в проведении мероприятий патриотической направленности, встречается с молодежью и рассказывает о подвиге своих товарищей.

Сам Александр Пономаренко в 1943 году 15-летним подростком ушел на фронт. Он стал воспитанником подразделения военно-технического аэродромного обслуживания, с которым вместе дошел до границы с Германией. На равных со взрослыми он готовил взлетно-посадочные полосы, нередко - под обстрелами противника, рискуя собственной жизнью. После войны Александр Сергеевич остался служить в Вооруженных силах, окончил военное училище, стал офицером, уволившись из армии в звании полковника.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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