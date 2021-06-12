Путин в интервью NBC сравнил ряд обвинений в свой адрес со «словесным несварением желудка»

Российский лидер Владимир Путин поделился, что за время своего нахождения на посту множество раз становился мишенью для вербальных атак и всевозможных обвинений. В интервью американскому телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован 12 июня, глава государства признался, что подобные вещи его уже не удивляют.

Этим президент РФ объяснил, в частности, спокойную реакцию на скандальное интервью коллеги из США Джо Байдена. Путин также выразил свое отношение к некоторым из предъявленных ему обвинений.

«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение», - заметил он.

Ранее указывалось, что Владимир Путин отнесся к заявлениям американского президента Джо Байдена, всколыхнувшим общественность некоторое время назад, без излишнего беспокойства.