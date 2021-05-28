Новак пояснил, что Россия не будет «хайповать» на теме экологии в отношении российского газа

Бывший министр энергетики РФ, а ныне вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией. Однако не будет «пиариться» и просто так набивать себе цену в связи с тем, что российский газ соответствует всем критериям чистоты.

«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей», - цитирует Новака ТАСС.

Как сообщил вице-премьер, российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», согласно данным авторитетных агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на квт/ч, чем газ, который поставляется в Европу из США. Это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм утверждала, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире.