Директор предприятия и механик арестованы после ДТП с семью погибшими на Урале
Водителю автобуса, допустившему аварию в Свердловской области, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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Суд арестовал директора транспортного предприятия и механика по делу о ДТП в городе Лесном Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Водителю автобуса, находившемуся за рулем и допустившему наезд на шедших на работу людей у КПП, в результате которого погибли семь человек, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Директор предприятия и механик заключены под стражу. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - говорится в пресс-релизе.
Напомним, автобус, водитель которого совершил наезд на людей, является служебным и перевозит на работу сотрудников местного предприятия. В момент аварии в нем находились несколько десятков пассажиров - около 50 человек.