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В СК РФ начали проверку после гибели людей в ДТП с автобусом на Урале

Валентина Пескова
08:39 10.06.2021
В результате аварии в поселке Горный, когда водитель потерял управление транспортным средством, погибли шесть пешеходов, шедших на работу на предприятие.
© Видео: СК РФ по Свердловской области © Фото: lesnom, ВКонтакте
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Прокуратура и СК РФ по Свердловской области приступили к проверке после трагедии с автобусом в ЗАТО Лесной, в которой шесть человек погибли и еще пятеро пострадали, получив травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ, транспортное средство, водитель которого совершил наезд на людей, является служебным и перевозит на работу сотрудников местного предприятия. В момент аварии в нем находились несколько десятков пассажиров - около 50 человек.

«В 7.20 утра служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление, и автобус наехал на людей, шедших на предприятие. Все погибшие являлись пешеходами, в автобусе травмы получили, предварительно, 5 человек», - отметили в управлении Следственного комитета.

Отделению прокуратуры Свердловской области в ходе надзорных мероприятий предстоит выяснить, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель - медицинский осмотр.

«Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, и проходил ли он все положенные ремонтные работы», - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК РФ, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление, и автобус наехал на находившихся на остановке людей.

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