В Ростуризме рассказали, когда снова начнут продавать туры с кешбэком

Четвертый этап продажи туров с кешбэком пройдет в период с 16 июня по 31 июля текущего года. Такие сроки сообщили в приказе Ростуризма, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

В соответствии с официальной информацией, уехать на отдых по этим путевкам можно будет с 1 октября по 24 декабря 2021 года.

Все условия акции останутся неизменными. Благодаря программе россияне смогут получить максимум 20 тысяч рублей в виде 20-процентного кешбека на оплаченные банковской картой «Мир» путешествия.

Ранее в ведомстве указали, когда внутри государства ожидается полноценное восстановление туристического потока. По приблизительной оценке, показатели восстановятся к началу 2022 года.