Глава ЛНР прервал визит в Россию после гибели ополченцев

Глава самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) принял решение срочно прервать свой визит в Россию, где принимал участие в фестивале «Великое русское слово» в Крыму, и вылететь домой в связи с гибелью ополченцев подразделения Народной милиции.

Накануне диверсанты из Украины произвели нападение на наблюдательный пост в ЛНР и расстреляли в упор четырех военнослужащих. Еще один солдат погиб от снайперского выстрела.

«Убийство очень циничное, поскольку все пятеро убиты выстрелами в голову, это говорит о том, что работала диверсионная группа высокой квалификации», - заявил Пасечник РИА Новости.

По мнению властей самопровозглашенной ЛНР, целью нападения на пост в районе населенного пункта Голубовское, мог быть вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий.