В ЛНР сообщили об убийстве пяти ополченцев украинскими диверсантами

Народная милиция непризнанной Луганской Народной Республики сообщила о гибели пяти ополченцев на наблюдательном посту возле населенного пункта Голубовское. По словам представителей ЛНР, они погибли в результате нападения солдат ВСУ.

«11 июня т.г. диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе н.п. Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников Республики», - говорится в сообщении на сайте Народной милиции.

В сообщении также указывается, что стрельба велась из оружия иностранного производства. Отмечается, что в ЛНР владеют информацией, что США поставляет армии Украины вооружение и приборы ночного видения.

Ранее в ЛНР сообщил о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ. Ситуацию на линии соприкосновения описали как стабильно напряженную.