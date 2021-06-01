В центре пламени: десантники рассказали о спасении от мощнейшего пожара под Тюменью

Уральские пожарные парашютисты рассказали, как чудом спаслись от огня, охватившего их лагерь в Тюменской области. От бушующего пламени спасатели смогли укрыться в реке.

Парашютистов Уральской авиабазы в Свердловской области направили на борьбу с лесным пожаром под Тюменью.

«Шел верховой пожар, пошли готовить полосу для отжига, но отжечь не представлялось возможным, потому что ветер был очень сильным. Пришел он очень быстро и пришлось спасаться самим. Прибежали на табор (лагерь лесников - Прим.ред.), ребята вещи закапывали. Еще валежник откапывали, сколько могли, и пришлось в речку прятаться», - рассказал «Звезде» спасатель Антон Епифанов.

Речка оказалась неглубокой - мужчинам чуть выше пояса, отметил другой парашютист Степан Гуреев.

«Все там прятались, друг друга водой обливали с ведра, которое осталось. По головам почти прошел (огонь - Прим.ред.). Сухарник был рядышком - трава сухая. Трава выгорела. Дымно было очень, дышали через тряпочки, намачивали и дышали. Просидели примерно минут пятнадцать-двадцать», - пояснил он.

Как рассказал спасатель Владимир Усатов, за 37 лет парашютно-десантной службы с сильными пожарами он сталкивался неоднократно. Так, был похожий случай на его памяти в Амурской области, когда сгорели и парашюты, и палатки, и личные вещи.

«Это стихия, это наша работа. Мы работаем и работать дальше будем. Наша профессия», - заключил пожарный десантник.

Ранее в Сети оказалось видео со смартфона одного из участников борьбы с огнем, на котором он показал, как парашютисты спасались от огня.