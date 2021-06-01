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Пожарные десантники показали видео «изнутри» лесного пожара

Олеся Степакова
11:55 01.06.2021
Лесной пожар мгновенно охватил лагерь сотрудников спасательной службы и полностью его уничтожил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пожарные десантники из Авиалесохраны Свердловской области, которых направили на помощь в тушении огня в Тюменскую область, едва не погибли в огне. Уберечь свои вещи - палатки и прочее, они не успели. Лесной пожар мгновенно охватил лагерь сотрудников спасательной службы и полностью его уничтожил.

Некоторое время спасатели окапывались, однако единственным путем спасения оказалась река - в ней они просидели около часа. Этот момент попал на видео одного из участников тушения природных пожаров. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших и погибших нет.

В Тюменской области сохраняется сложная пожароопасная ситуация. К тушению привлечены специалисты Минобороны, МЧС и Авиалесоохраны. Самолеты Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 за минувшие выходные выполнили сотню сбросов воды.

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