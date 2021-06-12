«Лахта-центр» в честь Дня России окрасился в цвета национального флага: видео
Петербургский небоскреб преобразили в честь празднования Дня России 12 июня.
© Видео: elvrb, Вконтакте © Фото: elvrb, Вконтакте
В Санкт-Петербурге здание общественно делового комплекса «Лахта-центр» окрасилось в бело-сине-красный - цвета российского триколора. Преобразование небоскреба произошло 12 июня в связи с празднованием Дня России. Видео с огромным «флагом» страны выложили в Сеть пользователи, наблюдавшие картину.
На кадрах видно, что освещение здания не статично. Огромную башню высотой в 462 метра на время «оживили», заставив двигаться по ней цветовые «столбики», периодически сопровождаемые миганием светлых огней.
Ранее сообщалось, что отечественные космонавты поздравили соотечественников с Днем России. Дубров и Новицикий обратились к гражданам страны прямо с борта МКС.