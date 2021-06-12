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Космонавты РФ поздравили землян с Днем России

Алексей Курильченко
00:05 12.06.2021
Космонавты Дубров и Новицикий поздравили жителей РФ с Днем России - одним из самых главных праздников нашей Родины.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Российские члены экипажа экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили граждан РФ с Днем России. Космонавты рассказали, что даже в космосе, в сотнях километрах над Землей, они чувствуют связь с Родиной.

«Поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей Родины - Днем России. С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувством Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас - это самое родное место на Земле. Это гораздо больше чем место, где мы родились, где живем, мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями», - сказали Новицкий и Дубров.

Космонавты отметили, что в России живет очень много талантливых и умных людей, а достижениями Родины восхищаются во всем мире.

«Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми. Мы с вами можем добиваться и добиваемся потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. С праздником вас! С Днем России!», - заключили космонавты.

Ранее Олег Новицкий и Петр Дубров начали первый в 2021 году выход в открытый космос по российской программе. Им предстояло подготовить старый модуль «Пирс» к отстыковке от станции.

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