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Продюсер фильма «Брат-2» назвал его появление на Netflix первым шагом в завоевании старшей аудитории

Анна Назайкина
18:05 01.06.2021
Фильмы «Брат» и «Брат-2» стали самыми старыми российскими картинами, купленными американской развлекательной компанией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кадр из фильма "Брат-2"
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Исполнительный продюсер фильма «Брат-2» Игорь Каленов в беседе со «Звездой» прокомментировал появление картины на видеосервисе Netflix. По его словам, это является первыми шагами компании в завоевании старшей аудитории.

«На сегодняшний день платформы, разумеется, завоевали аудиторию молодежи...Платформы - это удобный способ смотреть кино и сериалы. Соответственно, платформам сейчас надо завоевывать уже следующую возрастную категорию. А этот как раз, условно говоря, наше поколение, для которых эти фильмы являются знаковыми событиями. Это первые шаги в завоевании более старшей аудитории», - сказал он.

По словам Каленова, «Брат» в контексте своего времени является совершенно необыкновенной картиной, однако иностранный зритель может не понять всей глубины фильма.

«“В чем сил, брат?” - это стало уже народной поговоркой. Не думаю, что иностранцам это будет сильно понятно. Для них это будет просто обыкновенный боевик из 90-ых годов бандитской России. И эту органику актерской игры, которую смог показать Сергей Бодров, - это, конечно, вещь уникальная. Наверное, зрителям, скажем так, более-менее интересующимся кино - это, конечно, будет очень интересно», - заявил продюсер.

Ранее стало известно, что видеосервис Netflix выкупил у российской компании «СТВ» права на криминальные драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Превью картин уже появилось на официальном сайте американской компании. Сегодня фильмы стали доступны для просмотра на платформе.

«Брат» вышел на экраны в 1997 году, «Брат-2» - в 2000-м году. В главных ролях в обеих частях Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. Фильмы стали самыми старыми российскими картинами, купленными Netflix.

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