Фильмы «Брат» и «Брат-2» появятся на Netflix
К просмотру российские картины будут доступны с 1 июня.
© Фото: Кадр из фильма «Брат»
Видеосервис Netflix выкупил у российской компании «СТВ» права на криминальные драмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Превью картин уже появилось на официальном сайте американской компании.
В анонсе отмечается, что к просмотру фильмы будут доступны с 1 июня.
«Брат» вышел на экраны в 1997 году, «Брат-2» - в 2000-м году. В главных ролях в обеих частях Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. Фильмы стали самыми старыми российскими картинами, купленными Netflix.