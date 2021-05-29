В стране и мире Фильмы «Брат» и «Брат-2» появятся на Netflix Светлана Головина К просмотру российские картины будут доступны с 1 июня. © Фото: Кадр из фильма «Брат» Читайте нас на: Видеосервис Netflix выкупил у российской компании «СТВ» права на криминальные драмы Алексея Балабанова «Брат­» и «Брат­ 2». Превью картин уже появилось на официальном сайте американской компании. В анонсе отмечается, что к просмотру фильмы будут доступны с 1 июня. «Брат» вышел на экраны в 1997 году, «Брат-2» - в 2000-м году. В главных ролях в обеих частях Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. Фильмы стали самыми старыми российскими картинами, купленными Netflix. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика