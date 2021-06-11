Aurus завоевал премию «Автомобиль года» в России

Российский люксовый автомобиль Aurus Senat стал «‎Автомобилем года» в России.

Машина завоевала победу в номинации «‎Представительский премиум-класс».

Начиная с 1 февраля на протяжении четырех месяцев более миллиона россиян выбирали лучшие автомобили в 23 классах, а также специальных номинациях. Среди ключевых критерий - внешний вид автомобиля и его технические характеристики.

Aurus в гонке за премией опередил модели автомобилей от Bentley и Rolls-Royce.

Ранее в Минпромторге рассказали о разработке электромобиля Aurus. Серийный выпуск внедорожника начнется во втором полугодии 2022 года.