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Aurus завоевал премию «Автомобиль года» в России

Алена Миронова
08:59 11.06.2021
Aurus Senat стал «Автомобилем года» в России, опередив Bentley и Rolls-Royce.
Aurus завоевал премию «Автомобиль года» в России
© Фото: Rene Fluger, CTK, Globallookpress
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Российский люксовый автомобиль Aurus Senat стал «‎Автомобилем года» в России.

Машина завоевала победу в номинации «‎Представительский премиум-класс». 

Начиная с 1 февраля на протяжении четырех месяцев более миллиона россиян выбирали лучшие автомобили в 23 классах, а также специальных номинациях. Среди ключевых критерий - внешний вид автомобиля и его технические характеристики.

Aurus в гонке за премией опередил модели автомобилей от Bentley и Rolls-Royce. 

Ранее в Минпромторге рассказали о разработке электромобиля Aurus. Серийный выпуск внедорожника начнется во втором полугодии 2022 года. 

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