Aurus завоевал премию «Автомобиль года» в России
Aurus Senat стал «Автомобилем года» в России, опередив Bentley и Rolls-Royce.
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Российский люксовый автомобиль Aurus Senat стал «Автомобилем года» в России.
Машина завоевала победу в номинации «Представительский премиум-класс».
Начиная с 1 февраля на протяжении четырех месяцев более миллиона россиян выбирали лучшие автомобили в 23 классах, а также специальных номинациях. Среди ключевых критерий - внешний вид автомобиля и его технические характеристики.
Aurus в гонке за премией опередил модели автомобилей от Bentley и Rolls-Royce.
Ранее в Минпромторге рассказали о разработке электромобиля Aurus. Серийный выпуск внедорожника начнется во втором полугодии 2022 года.