Лукашенко оценил отказ ряда стран летать над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией.

«Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу страну», - сказал он.

Белорусский лидер уже заявлял ранее, что не очень переживает из-за авиабойкота Белоруссии. По его словам, у страны нет рычагов, чтобы заставить европейские компании летать где-либо, и он не очень переживает по этому поводу. Белорусский лидер также подчеркнул, что на любые санкции, нападки и провокации Белоруссия будет реагировать жестко.

Ранее Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поручили министерствам транспорта двух государств проработать вопросы воздушного сообщения. Организовать все аспекты воздушного сообщения необходимо с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан республики, желающих приехать на Черноморское побережье России, а также, «что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», сообщил Дмитрий Песков. Россия выступает против множественных расследований и является сторонником серьезного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права, заявил официальный представитель Кремля.