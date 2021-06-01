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Лукашенко оценил отказ ряда стран летать над Белоруссией

Олеся Степакова
12:32 01.06.2021
Белорусский лидер уже заявлял ранее, что не очень переживает из-за авиабойкота Белоруссии. По его словам, у страны нет рычагов, чтобы заставить европейские компании летать где-либо, и он не очень переживает по этому поводу.
Лукашенко оценил отказ ряда стран летать над Белоруссией
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией.

«Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу страну», - сказал он.

Белорусский лидер уже заявлял ранее, что не очень переживает из-за авиабойкота Белоруссии. По его словам, у страны нет рычагов, чтобы заставить европейские компании летать где-либо, и он не очень переживает по этому поводу. Белорусский лидер также подчеркнул, что на любые санкции, нападки и провокации Белоруссия будет реагировать жестко.

Ранее Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поручили министерствам транспорта двух государств проработать вопросы воздушного сообщения. Организовать все аспекты воздушного сообщения необходимо с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан республики, желающих приехать на Черноморское побережье России, а также, «что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», сообщил Дмитрий Песков. Россия выступает против множественных расследований и является сторонником серьезного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права, заявил официальный представитель Кремля.

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