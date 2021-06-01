Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов внешней политики

Отношения с бывшими республиками Советского Союза - один из важнейших приоритетов во внешней политике России. Об этом заявил Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза», - сказал президент.

В ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, Путин предложил участникам детально рассмотреть один из аспектов такой работы с ближайшими соседями.

Ранее во вторник, 1 июня, Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». На ней, в частности, обсуждались вопросы дополнительной поддержки многодетных.