Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов внешней политики
В ходе совещания Совета безопасности Путин предложил детально рассмотреть один из аспектов работы с ближайшими соседями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
Отношения с бывшими республиками Советского Союза - один из важнейших приоритетов во внешней политике России. Об этом заявил Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
«Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза», - сказал президент.
В ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, Путин предложил участникам детально рассмотреть один из аспектов такой работы с ближайшими соседями.
Ранее во вторник, 1 июня, Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». На ней, в частности, обсуждались вопросы дополнительной поддержки многодетных.