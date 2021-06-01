Российский астроном рассказал, есть ли жизнь на Луне

Жизнь на Луне возможна, так как под ее грунтом есть все условия для развития микроорганизмов. Об этом заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

«На самом деле, мы не знаем, есть ли жизнь на Луне. Потому что под грунтом на глубине там вполне достойные условия, там могли бы развиваться микробные сообщества», - сказал он на научной конференции «Космос. Открытый разговор» в Москве.

Он уточнил, что под грунтом Луны холодно, порядка минус 35-40 и «это замечательная перспектива для экзобиологии». Ученый сравнил эти условия с существованием микроорганизмов на Земле в вечной мерзлоте, например, в Якутии, сообщает РИА Новости.

Ранее марсоход NASA Curiosity обнаружил новые косвенные доказательства существования жизни на Марсе.