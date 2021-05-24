Ученые обнаружили новый косвенный признак существования жизни на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете соединения, которые могут являться фрагментами органических солей. Согласно данным исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets, химические остатки могли либо образоваться в результате геологических процессов, либо являться следами деятельности древних микробов.

На косвенное присутствие на поверхности Марса органических солей указал анализ планетного грунта в переносной химической лаборатории в аппарате Сuriosity.

В частности, после нагревания образцов грунта выделились газы, что позволило определить состав образцов породы, возраст которой составил три миллиарда лет.

«Тот факт, что в породах возрастом три миллиарда лет сохранилось органическое вещество, и мы нашли его на поверхности, является многообещающим признаком того, что мы сможем получить больше информации из хорошо сохранившихся образцов под поверхностью», - цитирует Express астробиолога NASA Годдард Дженнифер Л. Эйгенброд.

Теперь ученым предстоит выяснить природу происхождения соединений и определить, доказывают ли они, что на Красной планете когда-то существовала жизнь или же образовались в результате геологических процессов.