В США призвали РФ поблагодарить Байдена за возможность достроить «Северный поток-2»

Член Сената Соединенных Штатов от Республиканской партии Тед Круз заявил, что главе России Владимиру Путину стоит поблагодарить американского президента Джо Байдена за возможность завершить строительство «Северного потока-2». Таким образом он высказался в своем аккаунте в Twitter.

Сенатор также рекомендовал прессе узнать у представителей Белого дома, являлось ли решение относительно санкций в адрес газопровода предварительным условием РФ для встречи Байдена с Путиным.

Ранее американский лидер Джо Байден объяснил, что санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» являются преградой в развитии отношений с Евросоюзом. Он отметил, что проект почти завершен и работа над ним будет продолжаться, несмотря на уже введенные санкции.