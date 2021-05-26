В США призвали РФ поблагодарить Байдена за возможность достроить «Северный поток-2»
Американский сенатор посчитал, что России стоит поблагодарить президента США за возможность достроить «Северный поток-2».
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Член Сената Соединенных Штатов от Республиканской партии Тед Круз заявил, что главе России Владимиру Путину стоит поблагодарить американского президента Джо Байдена за возможность завершить строительство «Северного потока-2». Таким образом он высказался в своем аккаунте в Twitter.
Сенатор также рекомендовал прессе узнать у представителей Белого дома, являлось ли решение относительно санкций в адрес газопровода предварительным условием РФ для встречи Байдена с Путиным.
Ранее американский лидер Джо Байден объяснил, что санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» являются преградой в развитии отношений с Евросоюзом. Он отметил, что проект почти завершен и работа над ним будет продолжаться, несмотря на уже введенные санкции.