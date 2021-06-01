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Перечислены главные причины ослабления сосудов

Анна Назайкина
16:13 01.06.2021
Так, рекомендуется следить за питанием - в рационе должно присутствовать большое количество овощей и фруктов, которые богаты витаминами C, K и E.
Перечислены главные причины ослабления сосудов
© Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress
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Основной задачей сосудов является доставка крови к органам и тканям организма. Нарушение их работы незамедлительно отражается на состоянии здоровья. Об этом сообщает «Рамблер».

Среди основных причин ослабления сосудов - лишний вес, высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара в крови и «плохого» холестерина, малоподвижный образ жизни, курение.

В материале рассказывается о доступных способах укрепить сосуды. Так, рекомендуется следить за питанием - в рационе должно присутствовать большое количество овощей и фруктов, которые богаты витаминами C, K и E. Они важны для поддержания прочности и эластичности сосудистых стенок.

Кроме того, для здоровья сердечно-сосудистой системы нужно вести активный образ жизни. Помогут и быстрая ходьба, и плавание, и катание на велосипеде. Также людям, которые много времени проводят в сидячем положении из-за работы или учебы, следует каждые полчаса прерываться на короткую разминку - достаточно всего нескольких наклонов и поворотов.

Также для поддержания здоровья сосудов рекомендуется соблюдать водный баланс, так как именно вода разжижает кровь и способствует ее свободному передвижению по сосудам. Благодаря этому нагрузка на сосудистые стенки значительно уменьшается.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, как помочь сосудам после коронавируса. Тяжелая форма данного заболевания может приводить к сильному воспалению сосудов и появлению проблем со свертываемостью крови, предупредил он.

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