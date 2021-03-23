Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса

Основой хорошего состояния кровеносной системы является здоровый образ жизни. В первую очередь это правильное питание, физические нагрузки, а также отказ от курения. О том, как поспособствовать восстановлению сосудов после COVID-19, радио Sputnik рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Тяжелая форма данного заболевания может приводить к сильному воспалению сосудов и появлению проблем со свертываемостью крови. После выписки из стационара переболевшим коронавирусом специалист может назначить препараты, которые снижают вероятность образования тромбов. Врач заявил, что в данном случае рекомендуется беречь сосуды от травм и повышенного давления. Таким образом, следует отказаться от занятий контактными видами спорта и принимать необходимые лекарственные средства.

В то же время без консультации с врачом не рекомендуется принимать аспирин, ибупрофен и аналогичные противовоспалительные препараты, которые отпускаются без рецепта, что создают иллюзию их полной безвредности в то время, как данные лекарственные средства могут провоцировать кровотечения.

«Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Лучше просто разнообразно питаться с пятью порциями овощей и фруктов в день, так можно предупредить недостаток витаминов»,- сказал медик.

По словам терапевта, для оценки состояния сосудов требуется обратить внимание на ряд внешних признаков. Отсутствие гематом на коже и во рту, кровотечений, посинения рук и ног и их опухлости говорит о том, что, наиболее вероятно, сосуды функционируют нормально.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев рассказал «Звезде» о признаках возникновения тромба. По словам врача, такое нарушение свертывающей системы крови может возникнуть в результате очень многих процессов у людей любого возраста и пола.