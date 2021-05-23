Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока - 2» в водах ФРГ

Баржа-трубоукладчик «Фортуна» возобновила работы по укладке «Северного потока - 2» в водах Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора Nord Stream 2 AG.

«”Фортуна” в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 17 мая, регулятор распорядился о немедленном исполнении разрешения об укладке трубопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии. Как уточняется, в данный момент разрешена только укладка на морское дно, монтажные же работы начнут проводиться в самом конце мая.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.