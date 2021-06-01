Начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года

Первый день календарного лета в Москве оказался самым холодным начиная с 1967 года. Минимальная температура ночью в столице составила +4 градуса.

«В столичном регионе обошлось без заморозков в воздухе, минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске: +0,3° и в Клину: +0,2°. В Павловском Посаде температура составила +0,7°», - говорится в сообщении сайта «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Отмечается, что, по данным метеослужб, пик похолодания в столичном регионе пройден –предстоящей ночью станет немного теплее.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян, что в некоторых регионах России в первый месяц летят ожидается погодная аномалия. Так, в центральной части страны в июне температура в ночные часы будет примерно 10-16 градусов тепла, в дневные - 20-27. Что касается Поволожья, что там будет немного теплее: 11-18 градусов ночью и 21-28 днем.