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Полмиллиона человек остались без света из-за пожара на электростанции в Пуэрто-Рико

Анна Берестовая
03:33 11.06.2021
Авария на электростанции в Пуэрто-Рико лишила электричества сотни тысяч местных жителей.
Полмиллиона человек остались без света из-за пожара на электростанции в Пуэрто-Рико
© Фото: pixabay.com
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В Пуэрто-Рико из-за произошедшего 10 июня пожара на распределительной подстанции Монасильос произошло масштабное обесточивание жилых территорий. Инцидент случился вблизи города Сан-Хуан.

Авария оставила без света примерно 500 тысяч жителей страны. В настоящее время пожарные службы занимаются устранением возгорания. По сообщению телеканала «Telemundo», власти инициировали расследование для установления причин появления огня.

Ранее в Астраханской области сильная пыльная буря лишила электричества и газоснабжения десять населенных пунктов. Также порывы ветра нанесли ущерб постройкам, включая срыв кровель крыш домов.

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