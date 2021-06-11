Полмиллиона человек остались без света из-за пожара на электростанции в Пуэрто-Рико
Авария на электростанции в Пуэрто-Рико лишила электричества сотни тысяч местных жителей.
© Фото: pixabay.com
В Пуэрто-Рико из-за произошедшего 10 июня пожара на распределительной подстанции Монасильос произошло масштабное обесточивание жилых территорий. Инцидент случился вблизи города Сан-Хуан.
Авария оставила без света примерно 500 тысяч жителей страны. В настоящее время пожарные службы занимаются устранением возгорания. По сообщению телеканала «Telemundo», власти инициировали расследование для установления причин появления огня.
Ранее в Астраханской области сильная пыльная буря лишила электричества и газоснабжения десять населенных пунктов. Также порывы ветра нанесли ущерб постройкам, включая срыв кровель крыш домов.